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Putin'den flaş açıklama: Saldırılar sürerse...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füze saldırılarının devam etmesi halinde uluslararası ilişkilerin kaosa sürükleneceğini söyledi.

15 Nisan 2018 Pazar 19:29
Putin'den flaş açıklama: Saldırılar sürerse...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Batı'nın füze saldırısının Suriye'de siyasi çözüm perspektifine zarar verdiğini belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, füze saldırılarının devam etmesinin uluslararası ilişkileri kaosa sürükleyeceğini söyledi. Moskova'dan, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu karar tasarısıyla ilgili de bir açıklama geldi.

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"RUSYA'NIN DA KIRMIZI ÇİZGİLERİ VAR"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, Rusya'nın tasarı üzerinde çalışacağını ancak bir uzlaşmaya varmanın zor olduğunu söyledi. Bakan yardımcısı, Moskova'nın Batı ile siyasi ilişkileri geliştirmek için her türlü çabayı sarf edeceğini belirtti. Riyabkov, "Rusya'nın da kırmızı çizgileri var" dedi.

Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası gözetim altında imha edildiğini belirten Riyabkov, Moskova ile Washington arasındaki iletişim kanallarının açık olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 19:29
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  2. Rusya
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