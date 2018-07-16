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Putin'den flaş açıklama: 25 milyon saldırı yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası boyunca ülkesindeki bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48
Putin'den flaş açıklama: 25 milyon saldırı yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası Uluslararası Güvenlik İşbirliği yetkilileri ile yaptığı toplantıda, 34 ülkeden özel kuvvetlere mensup yaklaşık 130 temsilcinin Dünya Futbol Şampiyonası’nın güvenliğini sağlama çalışmalarına dahil olduğunu belirtti.

İki milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 200 binanın şampiyonaya hazırlık esnasında denetlendiğini kaydeden Putin, 194 yerde 400’den fazla denetimde radyasyon, kimyasal, biyolojik ve patlayıcı kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

Putin, şampiyona boyunca ülkesindeki bilgi altyapılarına siber saldırılar düzenlendiğini dile getirerek, “Dünya Futbol Şampiyonası boyunca Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi." dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:48
  1. Vladimir Putin
  2. Rusya
  3. 2018 Dünya Kupası
  4. siber saldırılar

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