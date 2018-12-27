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Putin'den Ermenistan açıklaması: Bunu yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

27 Aralık 2018 Perşembe 20:06
Putin'den Ermenistan açıklaması: Bunu yapmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede Moskova ile Erivan’ın güvenlik alanında, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve diğer entegrasyon örgütleri doğrultusunda işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Kremlin'de kabul eden Putin, Ermenistan'daki seçimlerde partisinin kazanmasından sonra, başbakanın Rusya'ya ilk ziyareti olduğunu vurguladı. Putin ayrıca, Moskova ve Erivan'ı, ekonomik işbirliğindeki rakamların da gösterdiği gibi gerçek müttefiklik ilişkilerinin birbirine bağladığını kaydetti.

"Bunu yapmaya hazırız"

Putin, "İki ülke arasındaki ilişkilerde dinamiklerin iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun sürdürülmesi gerekiyor. Bunu yapmaya hazırız. İlişki seviyesinin sadece ekonomide değil, diğer alanlarda da sürdürülebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Güvenliğin sağlanması alanındaki KGAÖ'deki işbirliğimizi kastediyorum. Ekonomideki planlı işbirliğini Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde konuşacağız" ifadelerini kullandı. Putin bu görüşmenin oldukça zengin bir gündemi olduğunu da sözlerine ekledi.

"İlişkilerin devam edeceğinden eminim"

Paşinyan ise, Moskova'daki havaalanında devlet başkanı protokolünden kendisine, Rusya'yı en fazla ziyaret eden yabancı liderlerden biri olduğunun söylendiğini belirterek, "Bunun özel stratejik ilişkimizin önemini gösterdiğini düşünüyorum. Bu ilişkilerin dinamiğinin devam edip gelişeceğinden eminim" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:06
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