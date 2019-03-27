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Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'doping' açıklaması: Gereken tüm adımları attık

2020'de Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nı değerlendiren Rus lider Vladimir Putin, Rusya'nın doping ile mücadele konusunda gereken tüm adımları attığını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 20:41
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'doping' açıklaması: Gereken tüm adımları attık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Beden Eğitim Gelişimi Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, olimpiyatlarda yaşanan doping sorununu değerlendirdi.

Bu konuda uluslararası yapılar ile gerekli iş birliğinin sağlandığını  belirten Putin, "Rusya, doping ile mücadele konusunda gereken tüm adımları attı."  dedi.

Putin, Rus sporcuların geçmişte doping skandalına karıştığını hatırlatarak, "Tokyo'da 2020'de yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda, milli takımın herhangi bir kısıtlamaya uğramaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sporu siyasi hedefler doğrultusunda kullananlara, Rusya'nın çıkarlarına karşı hareket etmeleri için sebep oluşturmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) görevlendirdiği bağımsız komisyon, atletizmdeki sistematik doping iddiaları hakkında hazırladığı 323  sayfalık raporda, Rusya'yı, sporcularını "devlet desteğiyle" dopinge  karıştırmakla suçlamıştı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), bu rapor üzerine Rusya Atletizm Federasyonunun üyeliğini askıya almış, Rus atletler uluslararası  müsabakalardan men edilmişti.

67 Rus atlet, 2016 Rio Olimpiyatları'nda mücadele edebilmek için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuş, ancak itirazları haksız  bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 20:41
  1. Beden Eğitim Gelişimi Konsey Toplantısı
  2. 2016 Rio Olimpiyatları
  3. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
  4. Rusya Atletizm Federasyonu
  5. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği
  6. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı

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