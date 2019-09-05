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Putin: Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'ın yer alacağı G7'den daha geniş bir grup kurulabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7'ye dönme gündemiyle alakalı olarak içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer alacağı G7'ye benzer daha geniş bir grup kurulabileceğini belirtti.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:46
Putin: Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'ın yer alacağı G7'den daha geniş bir grup kurulabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.

Görüşme sonrasında Abe, Rusya'nın G7'ye dönüşü konusunu gündeme getirdiklerini söyledi.

Putin ise, Vladivostok'ta G7'ye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylerken, içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer aldığı G7'ye benzer bir grup kurulabileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:46
  1. Rusya
  2. Türkiye
  3. Çin
  4. Hindistan
  5. G-7
  6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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  • ismailismail14 dk önce
    Putin oyle bir sey soylemedi! Turkiye demedi! cin ve hindistan dedi. yalan haber yapmayin. ayrica rusya su 57 leri de satmiyormus. oyle diyor sputnik! israrla su 35 alin diyor ruslar. o vakit ikisini de almaya luzum yok. butun parayi Tf x mmu ya aktarmak en hayirlisi.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat31 dk önce
    Müslüman için islam birliğinden başka çıkar yol yoktur Ebedi ahiretini kaybetmek vardır Bunun yerine dünyada biraz sıkıntı çekersin ama ahiretin aydınlık olur. Hristiyan ve yahudileri dost edinen onlardandır Kurana göre onlar savaşılmakla emrolunan şeytanın dostlarıdır Bu ilahi düşmanlık dünya için bizzatihi imtihan olarak koyulmuştur Onlar müşriktir Pisliktir Domuzda pisliktir Ama bunlar daha pis ve tehlikelidir Çünkü dost edinmiş olursan Alah yolunda mücadeleden geri durursan Sende müşrik olursun Müslümanın dostluğu düşmanlığı Allah içindir Allahın kuralları vardır Bu kuralların bazıları çok ciddi sonuçlar doğuru Anlamazsın Bugün tüm kafirler anlamıyor cennete gittiklerini yada gidebileceklerini zannediyorlar Nasıl aldanıyorlar ve kalpleri bazılarının mühürlü . Uzaklaş Cinayet işleyenin hükmü ebedi cehennemlik olmak birde lanetlenmektir. Bu müslümanım zannedebilir namazda kılabilir ama bu hükmü değiştiremez Allah şirki affetmeyeceğini bildirmiştir Dinden çıkarsın anlamazsın Allahın kafir dediği artık müslüman değildir Allahın hükümleriyle hükmetmeyenler yasa çıkarmayan adaleti sağlamayan dostu düşmanı bu şekilde tanımlamaynlar kafirlerdir. Tüm bu işler hüküm işidir yasa işidir İslam adaletin ta kendisidir Kuran hüküm kitabıdır Allah adaletin sahibidir Kul ancak onun hükümlerince kara verebilir Allah onlar müşrik şeytanın dostu onlarla savaşın diye emrederken sen işbirliğine girerer onların meclis kararlarına uymayı taahhüd edersen hem hain hemde boyun eğmiş olursun Gerçek sancak bayrak Allahın hükümlerinin hakim kılınmışlığıdır Allahın hükümlerini istemeyen o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman bile değildir.
  • hizipsavarhizipsavar53 dk önce
    geç bile kaldınız. kim ne derse desin her şeyden önce ülke çıkarları gelir. bu ülkelerin ortak çıkarı bu yada amerika köpeği olmak. buna ilerde japonya bile katılabilir.

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