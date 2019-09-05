Putin: Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'ın yer alacağı G7'den daha geniş bir grup kurulabilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7'ye dönme gündemiyle alakalı olarak içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer alacağı G7'ye benzer daha geniş bir grup kurulabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü. Görüşme sonrasında Abe, Rusya'nın G7'ye dönüşü konusunu gündeme getirdiklerini söyledi. Putin ise, Vladivostok'ta G7'ye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylerken, içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer aldığı G7'ye benzer bir grup kurulabileceğini belirtti.

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