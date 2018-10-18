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Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Kolay değil...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de varılan mutabakatla ilgili konuştu. Putin, Türkiye'nin konu üzerinde çalıştığını ve gerekenleri yaptığını gördüklerini söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:47
Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Kolay değil...

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Türkiye'nin İdlib'le ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusuna yanıt verdi.

İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Putin, Türkiye'ye Suriye krizini çözme konusunda yardım ettiği için teşekkür etti.

"Her şey o kadar kolay değil..."

Putin "Tüm sorumluluklar henüz yerine getirilmedi, ancak bunun üzerinde çalışıyorlar. Bunu görüyoruz, çalışıyorlar. Her şey o kadar kolay değil, aksine zor. Ancak Türkiye üstlendiği sorumlulukları yerine getiriyor. Anlaştığımız 15-20 kilometrelik İdlib'deki bölgenin kurulumuna devam ediliyor" dedi.

Putin "Bölgedeki tüm ağır silahlar çıkarılmadı, tüm teröristler ayrılmadı. Ancak Türk partnerlerimiz sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli her şeyi yapıyor. Türkiye gerektiği gibi ve oldukça etkin bir şekilde çalışıyor" ifadelerini de kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:47
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