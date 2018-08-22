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Putin'den dikkat çeken NATO açıklaması

Rus lider Vladamir Putin, NATO'ya karşı kendi ordularını güçlendireceklerini açıklarken uyguladıkları politikanın normal bir durum olduğunu bildirdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:57
Putin'den dikkat çeken NATO açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin, askeri varlığını Rus sınırlarına doğru yaklaştıran NATO’ya karşılık olarak Rus ordusunun da kendi altyapısını güçlendireceğini belirtip bunun doğal olduğunu ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Soçi'de ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, "Finlandiya'nın NATO'yla yaptığı işbirliğinin Rusya'yı karşı önlemler almak zorunda bıraktığı" şeklindeki açıklaması soruldu.

Putin soru karşısında şunları söyledi: "Askeri birliklerini sınırlarımızdan uzak yerlere, NATO ülkelerinin yakınlarına gönderen biz değiliz. NATO'nun askeri altyapısıysa sınırlarımıza doğru hareket ediyor. Hem sınırlarımız yakınlarındaki askeri personellerinin sayısı hem de askeri tezçizatlarının sayısı artıyor. Tatbikatlarının sayısı da giderek artıyor."

Rus lider, "Tabii ki de burada ne olduğuna bakıp kendi altyapımızı güçlendirmek zorundayız" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkesine karşı aldığı yeni yaptırım kararlarına ilişkin olarak, ‘Rusya gibi bir ülkeye yaptırım uygulamanın hem beyhude hem de ters tepecek bir çaba olduğunu' vurguladı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:57
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  2. Rusya
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