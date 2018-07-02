Putin'den bütün dünyayı öfkelendirecek hamle!

Avrupa ülkelerinde tedirginlik yaratan Putin’in askeri birlik isim değişikliği kararnamesi 1 Temmuz tarihinde imzalanarak bugün yürürlüğe girdi.

Rusya hükümetinin resmi sitesinde yayınlanan kararnameye göre Rusya’daki 6. tank alayı adı Ukrayna’daki Lvov şehri adını aldı.

163. tank alayına ise yine Ukrayna’daki Nejinsk kasabasının adı verildi. 68. tank alayı ise Ukrayna’daki Jitomir ile Almanya başkenti Berlin adlarını çağrıştırarak Jitomir-Berlin alayı oldu.

90. tank bölüğü ismi Belarus cumhuriyetindeki Vitebsk kasabasının adını aldı. 381. opçu ayı ise Polonya başkenti Varşova oldu. 400. motorize alay Transilvanya olarak değiştirildi.

Rusya’daki askeri birlik isimlerinin günümüzde bir dizi Avrupa ülkesi şehirlerini çağrıştırmasına izahat olarak ise “Bu değişiklik İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği yöneticisi Josip Stalin tarafından 1 Ocak 1944 kararnamesinde yer alıyordu. Günümüzde bu kararname hayata geçirilerek vatanperverlik ruhunu canlı tutma amacı taşıyor” dendi.