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Putin'den Abhazya ve Güney Osetya açıklaması: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz

Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin liderleriyle bir araya gelen Rusya devlet başkanı Vladimir Putin,"Bu bölgelerin güvenliği için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:25
Putin'den Abhazya ve Güney Osetya açıklaması: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini ekonomik açıdan desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bu bölgelerin güvenliği için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Putin, Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin liderleriyle başkent Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'ya desteğinin süreceğini belirten Putin, "Abhazya ve Güney Osetya'nın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu bölgelerin güvenliği için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik açıdan da desteğimiz sürecek." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yapacağı ziyarette "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

GÜNEY OSETYA SORUNU

Gürcistan yönetimi ile özerk statülü Abhazya'daki gruplar arasında 1992-1993 yıllarında yaşanan savaşın ardından Gürcü birlikleri geri çekilmiş, Abhazlar bir süre sonra tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Abhazya ve Güney Osetya'nın 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve Gürcistan'ın bu bölgelere asker göndermesi üzerine Rusya saldırıya geçerek Gürcü ordusunu bu bölgelerden çıkarmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 5 gün süren savaşın ardından Moskova yönetimi, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Savaş sona ermesine karşın Rusya'nın söz konusu bölgelerde binlerce askeri bulunuyor. Tiflis yönetimi, işgalin sonlandırılması çağrılarını yineliyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:25
  1. Vladimir Putin
  2. Gürcistan
  3. Abhazya
  4. Güney Osetya
  5. Kremlin Sarayı
  6. Angela Merkel
  7. Tiflis
  8. Moskova

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