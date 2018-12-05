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Putin'den ABD'ye INF tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:- "Her zamanki gibi bizim tarafımızdan bu anlaşmanın ihlal edildiğinde dair bir kanıt gösterilmiyor"

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
Putin'den ABD'ye INF tepkisi

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) Rusya'nın ihlal ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Putin, gazetecilerin ABD'nin Rusya'yı INF konusunda suçlaması ile ilgili sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının geciktiğini söyleyen Putin, "İlk önce Amerikan tarafı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı, ardından bunu niçin yapmaları gerektiğine dair gerekçe aramaya başladı. Temel gerekçe olarak da ‘bu anlaşmayı ihlal etmemiz’ gösterildi. Ancak her zamanki gibi, bizim tarafımızdan bu anlaşmanın ihlal edildiğinde dair bir kanıt gösterilmiyor." ifadesini kullandı.

ABD kongresinin INF sonrasına uygun roketleri yapmak için gereken parayı önceden ayırdığını ifade eden Putin, şunları kaydetti:

"Karar çoktan sessizce verilmişti. Bizim bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Pentagon’un bütçesiyle bu füzeler geliştiriliyor. Fakat, bu açıklamanın kamuoyuna yapılmasından sonra bunlar ortaya çıkacak. Diğer adım olarak ise birilerini suçlamak gerekiyordu. Elbette Batı için en basit ve bilinen suçlu Rusya’dır. Bu böyle değil, biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer bu olursa, uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor. ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." demişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
  1. INF
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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