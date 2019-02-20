Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’da füze konuşlandırması ve geliştirmeye başlaması halinde yalnızca füzelerin yerleştirileceği ülkeleri değil ABD’nin kendisini de hedef alacaklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Gostiniy Dvor binasında gerçekleştirdiği yıllık Federal Meclis ile ulusa sesleniş konuşmasında ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında yaşanan Orta Menzilli Nükleer Anlaşma (INF) krizi devam ederken Putin Avrupa’ya füze konuşlandıracak ilk ülkenin Rusya olmayacağını aktardı. Öte yandan ABD’nin tüm hamlelerine karşılık vereceklerini belirten Rus lider, "Rusya Avrupa’da orta menzilli nükleer silahlar konusunda olabilecek her türlü gelişmeye karşılık verecektir. Bununla birlikte Rusya sadece füzelerin konuşlandırıldığı ülkeleri değil bu kararın alındığı toprakların da kendisini de hedef alacaktır" dedi.