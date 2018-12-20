Putin'den ABD'nin kararına ilk yorum!

Geleneksel yıllık basın toplantısını düzenleyen Rusya lideri Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumladı.

'Çekildiklerine dair bir emare yok'

Rus lider, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair bir emare yok. Birçok kez Afganistan'dan çekileceklerini söylediler fakat hala oradalar. Trump ile DEAŞ'ın yenildiği konusunda aynı fikirdeyim" dedi.

Putin, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının gayr-ı meşru olduğunu da söyledi. Rusya liderine göre, DEAŞ teröristlerinin yeniden bir araya gelme riski var. ABD Başkanı Trump, yaklaşık 2000 Amerikan askerinin Suriye'den ayrılacağını dün duyurmuştu.