Putin'den Avrupa'ya 'Türk Akımı' mesajı: Brüksel'den izin alın!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırp basınına verdiği röportajda Türk Akımı Petrol Boru Hattı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Putin, projeye dahil olmak isteyen Avrupa Birliği üye ülkelerine, “Brüksel'den izin alsınlar” mesajını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan basınına açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Rusya'nın Sırbıstan'a olan desteğini yenileyen Putin, Rusya ve Sırbistan'ın kardeş ve müttefiklik ilişkilerinin her zaman süreceğini, Sırbistan'ın Avrupa Birliğine (AB) katılım isteğinin ilişkileri bozmak için bir neden olmadığını söyledi. 2017'de Rusya ile Sırbistan'ın ticaret hacminin 2 milyar dolarken geçen yıl 4 milyar doları aştığını dile getiren Putin, "Gazpromneft, Sırbistan Petrol Endüstrisi şirketinin Balkan bölgesindeki enerji pazarında lider olmasını sağladı. Rusya'nın desteğiyle Sırp demiryolunun modernizasyonu hızla sürüyor. Belgrad'da bulunan Aziz Sava Kilisesi'ni inşa etme projesine Rus mühendisler katılıyor. İlişkilerimiz halk temelinde ve ayrıca bilim, eğitim ve kültür alanında geliştirilmektedir" şeklinde konuştu.

"2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz"

Putin, Türk Akımı projesinin de Sırbistan'ın da önemli bir rolü olduğunu kaydederek, "Türk Akımı projesinin Karadeniz kısmında boru döşeme işlemleri sona erdi. Şu an, Karadeniz'in Türkiye tarafında kalan kısmında boru hattı terminali bağlantı çalışmaları devam ediyor. Gaz boru hattının 2019 yılının sonlarına doğru faaliyete geçmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin'den AB'ye Türk akımı mesajı

Hattın Avrupa'ya akışı için çeşitli alternatiflerinin olduğunu ve alternatifler üzerinde çalışıldığını söyleyen Putin, "En önemlisi, Avusturya'nın Baumgarten kentindeki gaz dağıtım tesisine ulaşılması için Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan hattı kullanılabilir. Bu durumda, Sırbistan yalnızca Rus gazı kullanmayacak, aynı zamanda geçişini de sağlayacak. Bu Sırbistan ekonomisine somut katkılar sağlayacak ve yeni iş alanlarının oluşmasına yardımcı olacak" dedi..