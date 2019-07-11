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Putin, Zelenskiy'nin teklifini değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:"Ukrayna'da hükümetin kurulması ve parlamento seçimlerinin yapılmasının ardından yeni bir toplantı yapılması için görüşülebilir"

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
Putin, Zelenskiy'nin teklifini değerlendirdi

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşme teklifine ilişkin, "Ukrayna'da hükümetin kurulması ve parlamento seçimlerinin yapılmasının ardından yeni bir toplantı yapılması için görüşülebilir." dedi.

Putin ile Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğine işaret eden Putin, "Ukrayna'da hükümetin kurulması ve parlamento seçimlerinin yapılmasının ardından yeni bir toplantı yapılması için görüşülebilir." diye konuştu.

Zelenskiy, Putin'i, Minsk'te "Kırım ve Donbas" konulu görüşme yapmaya çağırmış, "Konuşmak için şu isimleri teklif ediyorum, ben, siz (Putin), ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bizi memnuniyetle kabul edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Zelenskiy'nin teklifini dikkate alacaklarını belirterek, "Nasıl bir görüşme formatı olduğunu ve sonuçlarını anlamak gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Zelenskiy'nin Putin ile Belarus'ta görüşme teklifini desteklemişti.

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'daki krizin çözümü için Normandiya Formatı'nı kurmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:56
  1. Normandiya formatı
  2. Rusya
  3. Ukrayna
  4. Zelenskiy

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