Putin ve Trump'ın görüşme tarihi belli oldu!

Putin ile Trump arasında beklenen görüşmenin ayrıntıları nihayet açıklandı. Putin’in dün Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la yaptığı görüşme sonra Kremlin, iki liderin Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya geleceğini duyurdu.

Açıklamada “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Temmuz’da Helsinki’de görüşmesi üzerinde anlaşıldı” ifadeleri kullanıldı.