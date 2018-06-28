Putin ve Trump'ın görüşme tarihi belli oldu!
Kremlin Saray'ından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Temmuz’da Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya geleceği açıklandı.28 Haziran 2018 Perşembe 15:14
Putin ile Trump arasında beklenen görüşmenin ayrıntıları nihayet açıklandı. Putin’in dün Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la yaptığı görüşme sonra Kremlin, iki liderin Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bir araya geleceğini duyurdu.
Açıklamada “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Temmuz’da Helsinki’de görüşmesi üzerinde anlaşıldı” ifadeleri kullanıldı.
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