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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den otobüste zirve selfie'si

Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrasya Ekonomi Birliği'nin Yüksek Konsey toplantısına katılan diğer devlet liderleriyle birlikte toplantı sonrası bulundukları bir otobüste selfie çekti.

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:57
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den otobüste zirve selfie'si

Avrasya Ekonomi Birliği'nin Yüksek Konsey toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan toplantı sonrası bulundukları bir otobüste fotoğraf çekildi.

"Önemli kararlar hallettik"

Çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Paşinyan fotoğrafa, "Otobüs selfiesi, bu kısa sürede önemli kararları hallettik." ifadelerini kullandı.

 

Paşinyan liderlere ev sahipliği yapıyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın ev sahipliğinde üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan'ın katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon gözlemci sıfatıyla bulunurken toplantının konukları ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Singapur Başbakan'ı Lee Hsien Lun olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 08:57
  1. Avrasya Ekonomi Birliği'nin Yüksek Konsey toplantısı
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
  4. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  5. Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov
  6. Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon
  7. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
  8. Ermenistan'ın başkenti Erivan
  9. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
  10. Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan
  11. Singapur Başbakan'ı Lee Hsien Lun

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