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Putin ve Netanyahu Suriye'yi görüştü

04 Ocak 2019 Cuma 19:14
Putin ve Netanyahu Suriye'yi görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu telefonda görüştü.

Açıklamada, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekme niyeti dahil Suriye'deki durumun görüşmenin ana başlığı olduğu belirtilerek, "Görüşmede Suriye'de terörün tamamen ortadan kaldırılması ve siyasi çözüm yolunda hızla ilerlenmesi hususunun altı çizildi. Bu bağlamda, karşılıklı olarak, askeri ve diplomatik kanalların eşgüdümünü güçlendirmeye odaklanılması vurgulandı." denildi.

Görüşmede, güncel konuların da gündeme geldiği aktarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 19:14
  1. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Suriye

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