Rusya Devlet Başkanı Putin ve Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi telefonda görüştü. İki lider, yaptıkları görüşmede Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimi değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilime ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Modi'nin telefon görüşmesinde, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorun ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede Putin Modi'ye Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıyla ilgili başsağlığı diledi ve sorunla ilgili çözüm bulunacağını umduğunu dile getirdi" ifadeleri yer aldı. Tarafların ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Modi'yi Eylül 2019'da Rusya'nın Vladivostok şehrinde yapılacak Doğu Ekonomik Forumu'na katılmaya davet ettiği bildirildi.

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