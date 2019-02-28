Putin ve Modi telefonda görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilime ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Modi'nin telefon görüşmesinde, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorun ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede Putin Modi'ye Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan bombalı saldırıyla ilgili başsağlığı diledi ve sorunla ilgili çözüm bulunacağını umduğunu dile getirdi." ifadesi yer aldı.

Tarafların ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Modi'yi Eylül 2019’da Rusya'nın Vladivostok şehrinde yapılacak Doğu Ekonomik Forumu’na katılmaya davet ettiği bildirildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.