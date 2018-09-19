0553 313 94 23

Putin ve Merkel arasında 'Suriye' telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye konusunu görüştü.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
Putin ve Merkel arasında 'Suriye' telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye meselesini görüştü. 

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Merkel arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye meselesinin çözümü ele alındı. 

Açıklamada, Putin'in Soçi'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonucunda Türkiye ve Rusya arasında, "İdlib gerginliğin azaltılması bölgesindeki" durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptı hakkında Merkel'e bilgi verdiği belirtildi.

Ukrayna krizine değinilen görüşmede, dünya finans piyasasındaki olumsuz eğilimin de ele alındığı kaydedildi. 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Angela Merkel
  3. Soçi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    1. Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    2. Muhammed Salah'tan son dakika golüne..
    3. Bayburt fena karıştı! Polis gazla..
    4. ABD'den 'İdlib mutabakatı' açıklaması!..
    5. Karışık sebze sote nasıl yapılır?
    6. Soçi sonrası kritik toplantı... Putin..
    7. Semt pazarında ruj kavgası!..
    8. Sneijder'den dikkat çeken Galatasaray..
    9. Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 15..
    10. Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde..
    11. Tanırsanız mesele yok
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    13. Binalı Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim'e..
    14. Güneş'ten ayrılık açıklaması! 'Bir..
    15. Altının kilogramı 243 bin 250 liraya..
    16. Bayburt'ta ortalık karıştı! Çok sayıda..
    17. Türkiye'nin ayakları yerden kesilecek
    18. Hırvat basını: Dinamo onu durdurmak..
    19. AB'den itiraf: Göçmenleri siyasi..
    20. Köy muhtarı cinsel istismardan..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk