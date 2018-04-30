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Putin ve Macron İran konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına ilişkin olarak ortak bir çalışma yürütme konusunda anlaştı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:11
Putin ve Macron İran konusunda anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa tarafının talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki lider İran'ın nükleer programına ilişkin olarak ortak bir çalışma yürütme konusunda anlaştı.

İran nükleer programlarına ilişkin olarak Ortak Eylem Planı üzerine yapılan görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı, ayrıca ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarete de değindi. Bununla birlikte, Fransa Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir gönderide, Putin’le yaptığı görüşmeyi içeren bir video paylaşarak, konuşulanlar hakkında kısa bir bilgi verdi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:11
  1. Emmanuel Macron
  2. Rusya
  3. İran
  4. Vladimir Putin
  5. Fransa

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