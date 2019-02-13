Putin ve Lukaşenko kayak yaptı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenka, Rusya’nın Soçi kentinde kayak yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenka, Rusya’nın Soçi kentinde kayak yaptı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından liderler, kayak merkezine giderek kar üstünde kaydı. Turistlerin ilgisini çeken liderler, istek üzerine bol bol fotoğraf çektirdi. Putin’le yaklaşık 2 kilometre kayan Lukaşenko, Soçi için, “Kendi evimiz gibi” diyerek, misafirperverliği ve sıcak karşılamayı övdü. Putin ise kendisine soru soran basın mensuplarına, “Kayak ve Snowboard arasındaki ebedi çatışmaya son veriyor, kayak daha güzel diyorum” diyerek şakalaştı.

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