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Kremlin açıkladı! Putin ve Erdoğan Tahran'da buluşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül’de İran'ın başkenti Tahran’da bir görüşme yapacağını açıkladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:05
Kremlin açıkladı! Putin ve Erdoğan Tahran'da buluşacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce İran’ın Tebriz şehrinde yapılacağı duyurulan Rusya-İran-Türkiye liderler zirvesinin Tahran’da gerçekleştirileceğini belirtti. Peskov, bilginin İran tarafından geldiğini aktardı.

Putin ve Erdoğan’ın 7 Eylül'de üçlü zirve toplantısı sırasında ikili bir görüşme yapacağı bilgisini doğrulayan Peskov, bu görüşmenin içeriğini "geleneksel" olarak nitelendirdi.

Suriye krizinin çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü liderler zirvesinin ilki geçen yıl Soçi’de ikincisi de nisan ayında Ankara’da yapılmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 15:05
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Vladimir Putin

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