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Putin: Türkiye ile birlikte çözmeye çalışıyoruz

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türkiye ile Suriye’deki durumun çözümüyle ilgili dayanışma içinde çalıştığını, Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini gördüğünü belirtti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 23:01
Putin: Türkiye ile birlikte çözmeye çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg’da düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın İdlib’de kurulan çatışmasız bölgede Türk partnerleriyle dayanışma içinde çalıştığını, Ankara’nın yükümlülüklerini yerine getirerek gerilimi azaltma bölgesinden militanların ve ağır silahların çekilmesini sağladığını açıkladı.

‘Türkiye ile birlikte belirlenen faaliyetleri yerine getirmeye devam edeceğiz’

Rusya’nın da işin üzerine düşen kısmını yerine getirmeye devam ettiğini söyleyen Putin, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisin katkılarıyla (Türkiye ile) birlikte belirlenen faaliyetleri ileride de yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 23:01
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