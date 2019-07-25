Rusya hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından vize istemeyecek
Rusya Devlet Başkanı Putin'in hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını istediği bildirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 14:39
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.
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