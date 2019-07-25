Rusya hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından vize istemeyecek Rusya Devlet Başkanı Putin'in hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını istediği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi. Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.

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