Putin talimat verdi! Sağ kolu Türkiye'ye geliyor

Rusya'dan yapılan açıklama göre Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşecek yemin törenine katılacağı bildirildi.

Rusya Hükümeti Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret edecek'' denildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.

Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.