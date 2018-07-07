Putin talimat verdi! Sağ kolu Türkiye'ye geliyor
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da yapılacak yemin törenine katılacağı açıklandı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:52
Rusya'dan yapılan açıklama göre Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'in CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da gerçekleşecek yemin törenine katılacağı bildirildi.
Rusya Hükümeti Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret edecek'' denildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.
Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.
YORUM YAZ