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Suudi askeri bandosu Rus milli marşını çalamadı! Putin şaştı kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz karşısında Rusya milli marşını çalan Suudi askeri bandosu "detone" oldu.

15 Ekim 2019 Salı 11:42

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şaşırtan anlar yaşandı. Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz karşısında Rusya milli marşını çalan askeri bando adeta "detone" oldu.

Videoyu yayınlayan RT televizyonu, "Vladimir Putin, Suudi Arabistan ziyareti sırasında, çok tanıdık bir melodiyle karşılandı. Putin’in yüz ifadesine bakılırsa bu melodiyi daha önce nerde duyduğunu hatırlamakta zorlandı" yorumunda bulundu.

"En azından denediler"

RT, bandonun Rusya milli marşını çalma tarzıyla ilgili olarak "En azından denediler" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:42
  1. Vladimir Putin
  2. Rusya
  3. Suudi Arabistan
  4. Kral Selman

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  • HAKANHAKAN47 dk önce
    SAVAŞ UÇAKLARIYLA YEMEN'DE PAZAR YERİNİ VURURKEN BİLE UÇAĞI DÜŞÜREBİLEN,KARDEŞİ TÜRKİYE'NİN KUYUSUNU KAZARKEN CELLADI ABD'YE SIRIL SIKLAM AŞIK SUUDİ ARA FİSTAN(GERÇEK MÜMİN ARAP KARDEŞLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI,EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM'IN IRKDAŞLARIDIR) İDARESİNDEN DE DAHA FAZLASI ZATEN BEKLENEMEZ.YANİ MALZEME BU,BU KUMAŞTAN TAKIM ELBİSE OLMAZ.OLSA OLSA PALYAÇO KIYAFETİ OLUR...
  • MaraşlıMaraşlı1 sa önce
    Oynak bir şeyler çalında neşemizi bulalım , putin

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