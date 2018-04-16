Çarpıcı yorum: "Putin Suriye operasyonuna mutlaka cevap verecektir!"

Rusya Milli Güvenlik Akd. Bşk.Yrd. ve ASIAPOL kurucusu, Türk Akımı projesinin isim babası, Talat Enveroviç Çetin ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik operasyonun Rusya'da nasıl yankılandığını, bölgede ne yapılmak istendiğini açıkla ve Putin'in buna mutlaka bir karşılık vereceğini söyledi.

HEDEF BİZZAT RUSYA'YDI

ABD ve Batı, katil Esed bahanesiyle doğuya racon kesiyor. Saldırı Rusya'da öfke ile karşılandı çünkü vurulan darbenin bizzat Rusya başta olmak üzere Doğu'nun tamamına olduğu biliniyor.

Rus Kamuoyu bu saldırıya misliyle karşılık verilmesi ağır basan görüş. Meselenin Esed olmadığı, Esed'in burada sıradan bir bahane olarak sayılarak Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki kaynaklara çökmek maksatlı olduğu Rusya'da iyice anlaşılmaktadır.

PUTİN MUTLAKA KARŞILIK VERECEKTİR

Putin itidal vaziyetini korusa da mutlaka bu tehdide karşılık verecektir. Türkiye'nin Rusya-ABD arasındaki gerginlikte arabulucudan ziyade Rusya'nın yanında.

BU BİR KUMPAS EYLEMİDİR

Rusya'nın müttefiki ve arkadaşı olarak görülüyor. Türk-Rus-İran ortak Astana başarısı ile çözüme birkaç adım kala ve liderlerin Ankara buluşması sonrası bu saldırı kesinlikle planlanmış bir kumpas eylemidir.

ESED DENEN KATİL VE ZALİMİN CEZASINI BİZ VERMELİYİZ

Esed'in halkına zulmüne gelince, bölgemizdeki zalimin cezasını biz vermeliyiz. Bu katili başkalarının başka amaçla dövmelerine göz yummak, bölgenin tamamına saldırı davetiyesi çıkarır. ABD ve Batı'nın Rusya-Türkiye ve Doğu İttifakına nasıl baktığı ve sicili belli iken, bölgede hangi bahane ile olursa olsun toprak sahipleri olmadan ameliyat yapmasına göz yummak felaketin habercisidir.

(Haber7)