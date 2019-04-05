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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladı

Konsey toplantısında, Suriye'deki durum ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova ziyareti görüşüldü

05 Nisan 2019 Cuma 14:17
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladı
MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladı.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, toplantıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova ziyareti dahil Suriye'deki durum ele alındı.
Ayrıca açıklamada, gelecek hafta Rusya ve Türkiye arasında yapılması planlanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararından sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye krizine ilişkin çözüm planı sunduğu iddia edilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da söz konusu planın incelenebileceğini bildirmişti.
Netanyahu, dün aralarında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ve Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de bulunduğu bir heyetle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirmişti.
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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:17
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Rusya Güvenlik Konseyi
  3. Suriye

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