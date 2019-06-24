0553 313 94 23

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkomutan sıfatıyla Rusya ordusuna savaş hazırlığı talimatı verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:04
Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkomutan sıfatıyla Rusya ordusuna savaş hazırlığı talimatı verdi.


Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya ordusunun savaş durumuna geçtiğini açıkladı. Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkomutan sıfatıyla bu emri verdiğini, Rusya ordusunun ülkedeki ve Orta Asya’daki tüm birlikleri, hava ve deniz kuvvetleri de dahil tüm organlarıyla savaş durumunda bulunduğunu belirtti.


Şoygu, bu durumun 24 ile 28 Haziran tarihleri arasında devam edeceğini bu süre zarfında Rusya ordusunun tüm birim ve organlarıyla ağır tatbikatlar gerçekleştireceğini sözlerine ekledi. Şoygu, yabancı ülke muhataplarının bu olağanüstü durum ile ilgili bilgilendirildiğini söylerken, Putin başkomutan sıfatıyla 2015 yılında da aynı emri vermişti.


Rusya Savunma Bakanlığı Merkez Komitesi ise Putin tarafından verilen savaş durumu emri ile Rus ordusunun askeri yeteneklerini gerçekleşecek olan 50’ye yakın tatbikatla arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı
    1. Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet..
    2. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    3. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    4. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    5. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    6. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    7. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    9. Minikler emniyeti gezdi
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    11. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    12. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    13. Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
    14. Şırnak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi..
    15. Herkes tatilde, Emre Demir Erciyes’te..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin..
    17. Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi
    18. Kırşehir’de ’Tarihim, Kültürüm,..
    19. ’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu..
    20. Prof. Dr. Mandal: “Ordu’nun..
    21. Minik bağlamacılar ustalara taş..
    22. AA Genel Müdürü'nden 23 Haziran..
    23. Denizli polisinden kaçak çanta..
    24. Burhaniye’de Zeytin OSB Karma Organize..
    25. AB'den Ürdün ve Tunus'a kredi desteği
    26. Düğün töreni sonrasında feci kaza: 2..
    27. Burhaniye Ören plajındaki Deniz Kızı..
    28. Yargıtay kararı bozdu! Hain başyaver..
    29. Öğrencilerin göz nuru el emekleri..
    30. Hem işçi kovdular hem de üste..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı