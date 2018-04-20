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Putin, Rus öğrencileri geri çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere’de yaşayan Rus öğrencileri acil olarak Rusya’ya geri çağırdı.

20 Nisan 2018 Cuma 10:37
Putin, Rus öğrencileri geri çağırdı

Münübe Yılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bozulan Rusya-İngiltere ilişkilerinin ardından dün yaptığı açıklama ile, İngiltere’de yaşan Rus grencileri acil olarak Rusya’ya geri çağırdı. İngiltere yaşayan çifte ajan Sergei Skripal’ın Londra’da zehirlenerek öldürülmesinin akabinde iyice gerilen Rusya-İngiltere ilişkilerinden sonra, güvenlik sebeplerinden dolayı Rusya’ya çağrılan öğrencilerin, Londra yerine Sibirya’da daha iyi eğitim imkanlarına sahip olacakları ifade edildi. Rus yetkililer, son yıllarda burslu olarak İngiltere’ye gönderilen başarılı Rus öğrencilerin İngiltere’de tehlikede olduğunu söyleyerek “ Rus gençlerimizin, İngiltere’de çeşitli provakasyonların veya saldırıların mağduru olmalarından ciddi anlamda endişe ediyoruz’ ifadesinde bulundu. İngiliz yetkililer ise, Rus öğrencilerin iki ülke arasındaki gerginlikten etkilenmeyeceğini vurgulayarak, öğrencilerin güvenle İngiltere’de eğitimlerine devam edebileceklerini açıkladı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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