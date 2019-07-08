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Putin, Netanyahu ile "Suriye iş birliğini" görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ülke arasında Suriye başta olmak üzere güncel konuları ele aldı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
Putin, Netanyahu ile "Suriye iş birliğini" görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "Suriye" konusunda iş birliğini görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ekonomik ve sosyal alanda iki ülkenin iş birliğine yönelik güncel konular ele alındı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, İsrail ve ABD güvenlik konseyi sekreterlerinin 25 Haziran'da yaptığı üçlü toplantının sonuçları göz önüne alınarak, 'Suriye' konusunda Rusya-İsrail iş birliğine yönelik konular görüşüldü. Bununla birlikte askeri kurumların daha fazla koordinasyon içerisinde olmasının önemine dikkat çekildi."

- Kudüs'te "Suriye" ve "İran" görüşülmüştü

Geçen ay Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinde, Suriye'nin durumu ve İran'ın bölgedeki rolü ele alınmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlık ettiği zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat katılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
  1. iran
  2. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. Suriye

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