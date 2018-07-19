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Putin NATO'ya sert çıktı: Sonuçlarını düşünmeliler

Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemdeyken Rusya Devlet Başkanı Putin, bu konuyla ilgili NATO'ya serzenişte bulundu. Putin, ''Ukrayna ve Gürcistan’ı İttifak’ın yörüngesine çekmeye çalışanlar bu sorumsuzca politikanın olası sonuçlarını düşünmeliler" dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:59
Putin NATO'ya sert çıktı: Sonuçlarını düşünmeliler

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen bir toplantıda Rus büyükelçiler ve elçilere hitap eden Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Rusya için doğrudan tehdit oluşturan saldırgan eylemlere aynı şekilde yanıt vereceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Putin, "Avrupa’da güvenlik ve istikrarın sağlanması için kilit nokta, NATO’nun Rusya sınırlarında şu an yaptığı gibi yeni askeri üsler ve askeri yapılar konuşlandırması değil işbirliğini geliştirmek ve karşılıklı güveni artırmaktır" dedi.

Putin, Rusya’nın küresel istikrar ve güvenliği artırma ile yeni zorluklar ve tehditlerle mücadele etme çabasının dünya için gerekli olduğunu ifade etti.

''ULUSAL ARZUMUZUN GEREĞİ''

Putin, "Dinamik ve olaylarla dolu mevcut dünyada Rusya olarak sürekli sorumlu ve bağımsız bir dış politika güdüyoruz. Rusya’nın uluslararası ilişkilerde aktif olarak yer alması, başlıca ulusal arzumuzun gereği… Yani halkımızın yaşam kalitesini artırmak, büyük çapta toplumsal ve ekonomik görevleri gerçekleştirmek, ülkemizde çığır açıcı gelişme için maksimum refah ve güvenli koşulları sağlamak arzusunun…" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın gelecek yıllarda dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasına girmesi ve Rusya halkının kilit standartlarının önemli oranda geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin "Bu stratejik hedefleri gerçekleştirmek için dış politika imkânlarını tam kapsamlı olarak kullanmalıyız" dedi.

''OLASI SONUÇLARINI DÜŞÜNMELİLER''

Putin, Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’nun yörüngesine çekilmesinin sorumsuzca bir politika olduğunu ifade etti. Putin "Gerginliği tırmandırmaktan yana hareket edenler, Ukrayna ve Gürcistan’ı İttifak’ın yörüngesine çekmeye çalışanlar bu sorumsuzca politikanın olası sonuçlarını düşünmeliler" dedi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 15:59
  1. Vladimir Putin
  2. Rusya
  3. Gürcistan
  4. Ukrayna
  5. NATO

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