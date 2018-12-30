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Putin: "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor."

30 Aralık 2018 Pazar 12:48
Putin: "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor."

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 12:48
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