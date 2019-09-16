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Putin kritik görüşme için Ankara'da!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:57
Putin kritik görüşme için Ankara'da!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Putin Çankaya yolunda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.37'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, valilik ve belediye yetkilileri karşıladı.

İkili görüşmelerin ardından üçlü zirve saat 15.30'da gerçekleşecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:57
  1. Ankara
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Ankara Esenboğa Havalimanı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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