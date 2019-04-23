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Putin Kim Jong-un ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri ile Vladivostok'ta bir araya gelecek

23 Nisan 2019 Salı 16:47
Putin Kim Jong-un ile görüşecek

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Nisan'da Vladivostok şehrinde görüşeceği bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere, Putin'in Kim ile planlanan görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

İki liderin Rusya'nın Vladivostok şehrinde bir araya geleceğini belirten Uşakov, "Ülkemizi ziyaret edecek olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanımız 25 Nisan'da Vladivostok'ta görüşecek." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:47
  1. 25 Nisan
  2. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  4. Vladivostok

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