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Putin kendi kendini azarladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki bir toplantıda aldığı notları konuşma sırası geldiğinde okuyamayınca kendi kendini azarladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:35
Putin kendi kendini azarladı

Olay Cuma günü Rusya parlamentosu alt ve üst kanadı Duma ile Federasyon Konseyi üyelerinin Putin başkanlığında ülke yasalarını tartıştıkları danışma toplantısında yaşandı. İlk önce Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve ardından Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin güncel yasa önerileri hakkında görüş dile getirirken, Putin sürekli not aldığı gözlendi. Ancak söz Vladimir Putin’e verildiğinde salonda sessizlik hakim oldu.

Not defterine bir dakika kadar gözlerini diken Putin, “Ne biçim not tutmuşum. Sanki burada tavuklar gezinmiş. Kendi el yazımı okuyamıyorum” deyiverdi. Putin’in bu sözleri üzerine salonda kahkahalar duyuldu. Toplantıda güncel yasalarla ilgili çok ilginç teklifler duyduğunu konuşmasında dile getiren Rusya lideri, “Kusura bakmayın hepsi aklımda, ancak aldığım notları okuyamadığım için somut bir şey söyleyemiyorum” öz eleştirisini tekrarladı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 20:35
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