0553 313 94 23

Putin INF'yi askıya alan kararnameyi imzaladı

04 Mart 2019 Pazartesi 17:55
Putin INF'yi askıya alan kararnameyi imzaladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ABD arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, kararnamede, ABD'nin INF'de yer alan yükümlülükleri ihlal ettiği savunuldu, derhal önlem alma gereğinden hareket ederek anlaşmanın askıya alındığı kaydedildi.

Kararname, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Geçen ay başında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin INF'den çekilme kararı ile ilgili, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İki ülke son dönemde, Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olduğu ifade edilen ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya uyulmadığı konusunda birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltiyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:55
  1. askıya aldı
  2. INF
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası imzalanmasaydı, daha çok insani felaket yaşanacaktı”
    1. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    2. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    3. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    4. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    5. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    6. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    7. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    8. "Çok kırılgan bir takımız"
    9. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    10. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    11. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    12. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    13. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    14. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    15. Yeni S-400'ler teslim edildi
    16. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    17. Kalp krizi neden olur?
    18. AK Parti'nin Bartın mitingi
    19. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    20. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    21. AK Parti'nin Bartın mitingi
    22. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    23. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    24. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    25. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    26. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    27. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    28. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    29. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    30. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk