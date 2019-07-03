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Rus lider Putin imzayı attı! Kritik anlaşma askıya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı askıya alan yasa tasarısını imzaladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
Rus lider Putin imzayı attı! Kritik anlaşma askıya alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Gorbaçov ve Reagan 1987'de imzalamıştı

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22
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