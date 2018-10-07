0553 313 94 23

Putin ile Netanyahu yüz yüze görüşecek

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Rus ve İsrail ordusu arasındaki güvenlik koordinasyonun devamını görüşmek için yakın bir zamanda bir araya gelinmesi konusunda Putin ile anlaştıklarını ifade etti.

07 Ekim 2018 Pazar 22:52
Putin ile Netanyahu yüz yüze görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ve İsrail ordusu arasındaki güvenlik koordinasyonun devamını görüşmek için yakın bir zamanda bir araya gelinmesi konusunda Putin ile anlaştıklarını ifade eden Netanyahu, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarih vermedi. Netanyahu ayrıca İran'ın Suriye'de askeri varlık kurmasını engellemek için her zaman gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Düşürülen uçak sonrası ilk görüşme olacak

Yakın zamanda yapılacağı belirtilen buluşma, geçen ay Suriye'de bir Rus askeri uçağının düşürülmesi nedeniyle Tel Aviv ile Moskova arasında yaşanan gerginliğin ardından, iki lider arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Netanyahu'nun Rusya'ya ziyaret etmeyi planladığı ancak Moskova'nın bu isteği geri çevirdiği iddia edilmişti. Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşşar Esad rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:52
  1. Binyamin Netanyahu
  2. viladimir putin
  3. israil
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da bankta otururken burnundan vuruldu
    1. Adana’da bankta otururken burnundan..
    2. Marmaris'te esrarengiz uçak korkusu!
    3. 1 haftada 46 kişi zehirlendi
    4. Putin ile Netanyahu yüz yüze görüşecek
    5. Rumkale su sporlarında yarışmalar..
    6. Gümüşhane'de 'çalındı' denilen tarihi..
    7. Kartal 90'da yıkıldı! Konya'da kazanan..
    8. Ada'da dev maç golsüz bitti! 0-0
    9. Hoşgörü kenti Mardin'e sonbaharda ilgi..
    10. Muharrem İnce start verdi meydanlara..
    11. Avcı: VAR bozulmasaydı...
    12. Fuat Oktay'dan şehit ailesine ziyaret
    13. Donald Trump Twitter'dan duyurdu:..
    14. Cocu aynı cevabı verdi: İstifa..
    15. Fenerbahçe'de toplantı! Ali Koç...
    16. Andre Ayew: Oyunumuz pozitifti ama...
    17. 'Yardımcı hakemi Allah'a havale..
    18. 'Galibiyet Ünal hocamıza hediye'
    19. Adana Demirspor'a Osmanlı darbesi! 1-0
    20. Elia'dan ofsayt çıkışı: Golümü çaldılar!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?