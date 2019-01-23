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Putin: " (İdlib mutabakatı) Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz"

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:07
Putin: " (İdlib mutabakatı) Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz"

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:07
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