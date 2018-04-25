Putin, halkın ayaklandığı Ermenistan'ı aradı

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, görüşmede iki liderin, Ermenistan'da yaşanan krize ilişkin görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

Görüşmede, krizin çözümü için Ermenistan'daki tüm siyasi odakların, gayret ve sorumluluk göstermesi gerektiğine işaret eden Putin ve Sarkisyan'ın, tüm taraflar arasında, anayasaya tam anlamıyla bağlı bir şekilde yapıcı görüşmelerin başlamasının önemi konusunda görüş birliğine vardıkları kaydedildi.

Ermenistan'da muhalifler, 13 Nisan'da Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesiyle, Liberal siyasi güçlerin oluşturduğu Elk (Çıkış) koalisyonu üyesi, Milletvekili Nikol Paşinyan'ın öncülüğünde protesto gösterilerine başlamıştı. Başbakan Sarkisyan, protestolar üzerine istifa etmişti.