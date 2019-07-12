Putin, Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya-Ukrayna ilişkilerini ele aldı. Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladığı bildirildi. Açıklamada, "Toplantıda, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı telefon görüşmesi dikkate alınarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ele alındı." ifadeleri kullanıldı. Putin, dün, Zelenskiy ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü konusunda telefonda görüşmüştü.





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