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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından böyle uğurladı

Rusya'da resmi ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından uğurlandı.

27 Ağustos 2019 Salı 19:41
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından böyle uğurladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "ANA" ile saat 18.25'te başkent Moskova'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'ndan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:41
  1. Vladimir Putin
  2. Türkiye
  3. Jukovski Uluslararası Havaalanı
  4. Mehmet Samsar

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