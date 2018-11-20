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"Putin-Erdoğan zirvesi Rus-Türk ilişkilerini olumlu etkiledi"

Rus uzmanlar İstanbul'da TürkAkımı töreni nedeniyle bir araya gelen iki liderin Rusya-Türkiye ilişkilerine katkıda bulunduğunu bildirdi

20 Kasım 2018 Salı 20:12
"Putin-Erdoğan zirvesi Rus-Türk ilişkilerini olumlu etkiledi"

MOSKOVA (AA) - Rus uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle yapılan törende İstanbul'da bir araya gelmesinin Rusya ve Türkiye'nin çıkarlarını olumlu etkilediğini bildirdi.

Moskova'da düzenlenen "Rusya-Türkiye: Liderlerin İstanbul'da buluşması" konulu yuvarlak masa toplantısında Rus uzmanlar Putin-Erdoğan görüşmesini değerlendirdi.

Karadeniz Hazar Bölgesi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Viktor Nadein Rayevskiy, TürkAkım'ın zamanlama olarak çok doğru bir dönemde yapıldığını belirterek, Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkelerin bu hattan yararlanmak istediğini ifade etti.

Rayevskiy, "Türkiye bir transit ülke olarak güvenirliği olan bir ülke. Bu proje Türkiye'nin çıkarlarını olumlu etkilediği gibi Rus-Türk ilişkilerini de olumlu etkiliyor." dedi.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası Gazetecilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Nigar Masumova, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası seviyede büyük oyuncular olduğunu söyledi. Masumova, "Rusya, gayri safi milli hasıla bakımından dünyanın 6'ncı büyük ekonomisi. Türkiye ise 13'üncü ülkesi. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde ekonomik bileşenler ikili ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip. İki ülke politik konularda ortak zemin bulmayı da başarıyor." ifadelerini kullandı.

Moskova Ekonomi Yüksekokulu Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Grigoriy Lukyanov, Putin ve Erdoğan'ın İstanbul'da buluşmasını "iki ülkenin jeopolitik çizgi boyunca süren etkileşimini sürdürme ve artırmaya hazır olduğunun göstergesi" olarak nitelendirdi.

Lukyanov, Rusya ve Türkiye arasındaki başarılı etkileşimin en açık örneklerinden birinin Suriye meselesinde oluşturulan Astana formatı olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:12
  1. Rus uzmanlar

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