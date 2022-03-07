'Putin, eline yüzüne bulaştırdı!'

Bizim Kayseri’de bir işi bulunduğu durumdan daha kötü bir hale getirene ‘eline yüzüne bulaştırdı’ denir. Her yerde böyle mi denir bilmiyorum!

Batı’ya, ABD’ye karşı vakur, ketum duruşu ve akıllı siyaseti ile hep bir adım önde olan istihbaratçı Putin, komedyen Zelenski ve Ukrayna karşısında yaptığı stratejik, planlama hataları ve hırsı sebebi ile kendini ve Rusya’yı çok kötü bir pozisyona sokmuştur. 26 adet helikopter, 27 adet uçak, 150 tank, 4500 personel zayiatını ülkene nasıl izah edeceksin? Eften püften bir harekat /savaş için!

Bu da yetmez gibi nükleer silah kartını oynamış, AB, BM ve NATO’yu karşısına almış, yaptırımlara maruz kalmıştır.

Bunlar akıllı bir devlet adamının yapacağı işler değil. Hırsı aklının önüne geçmiş anlaşılan. Da...

İki arada bir derede kalan yine Türkiye olmuştur. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Hem Ukrayna ile hem Rusya ile hem de Batı ile ticari ilişkilerimiz mevcut.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu açıkladık. Montrö’nün gereğini yerine getireceğimizi açıkladık. BM’de, Rusya aleyhine yapılan oylamada da çekimser oy kullandık. “Daimi diyalog kopmasın” gerekçesini ileri sürerek.

Tamam, şu ana kadar Türkiye akıllı bir siyaset izledi. Ne PKK’ya 50 bin TIR silah yardımı yapan ve FETÖ’ye yataklık yapan ABD’nin yanında, ne terör örgütlerine hamilik yapan, ikiyüzlü, kaypak ve yavşak siyaseti izleyen AB’nin yanında, ne “dünya beşten büyüktür!” dendiğinde gıkı çıkmayan koyunlar sürüsü BM’nin yanında, ne de ne yapacağı belli olmayan, dostluğuna güvenilmeyen Rusya’nın yanında olamayız.

Hasılı, Türkiye’nin menfaatleri ne ise o yönde tavır almalı, strateji izlemeliyiz. İnşallah devlet aklı en doğru hareket tarzını bulur ve ortaya koyar. Yoksa Putin’den sonra en çok zarar gören ülke biz oluruz. İşler durulduğunda hem AB, hem de ABD bu kartı hep öne süreceklerdir.

Allah, hayırlısını versin. Felaket tellallığı da yapmak istemem ama 3. Dünya Savaşı dahil dünya, büyük bir ekonomik krizin eşiğine doğru sürükleniyor. Rusya da boş durmayacaktır bu yaptırımların karşısında. Ufukta görünüyor enerji ve gıda krizi. Nedendir bilinmez Çin çok büyük miktarlarda bakliyat stoklamış.

Devletimizin bu konuda gereken tedbiri alacağını düşünüyorum.

Yoksa, samancılara kötü haber: Saman bile bulamayız.

Allah yardımcımız olsun. Devletimize ve devlet adamlarımıza akıl, cesaret, feraset ve basiret versin. Selam ve dua ile...