0553 313 94 23

Putin, düşürülen Rus uçağı için yine İsrail'i işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesinin ana sebebinin 'İsrail'in hava kuvvetlerinin eylemleri' olduğunu söylediği belirtildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:55
Putin, düşürülen Rus uçağı için yine İsrail'i işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşürülmesinin ana sebebinin "İsrail'in hava kuvvetlerinin eylemleri" olduğunu söylediği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile telefonda görüştüğü ifade edildi. Netanyahu'nun düşürülen Rus İl-20 uçağında hayatını kaybeden askerler için tekrar başsağlığı dilediği görüşmede olayın tartışıldığı bildirildi.

Açıklamada, Putin'in "Rus tarafı, trajedinin ana sebebinin İsrail Hava Kuvvetlerine ait eylemler olduğu gerçeğinden hareket ediyor." dediği kaydedildi.

Putin'in ayrıca, uluslararası terörle mücadele eden Rus askerlerinin yaşamlarına yönelik potansiyel tehditleri önlemek amacıyla Rusya'nın Suriye hava savunmasının muharebe yeteneklerini geliştirme kararı aldığını vurguladığı aktarıldı.

SURİYE REJİMİ TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16'ların bu uçağı kalkan olarak kullanması nedeniyle İl-20 uçağının füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, Rus yönetimini ikna etmek için hafta içi Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İl-20 uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, iki hafta içinde Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi verileceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:55
  1. Rusya
  2. israil
  3. Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi! Teröristler yeri ve zamanı açıkladı
    1. Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi!..
    2. Beyaz Saray'da dikkat çeken istifa!
    3. Yedek kalan Volkan Demirel'den derbi..
    4. Bebeklerde böbrek genişlemesinin..
    5. Fotoğraf çekmek hatırlama yeteneğinin..
    6. Aşırı terleme hastalık belirtisi
    7. Elma sirkesinin inanılmaz faydaları
    8. Türkiye derbiye kilitlendi! İşte ilk..
    9. Limon, tuz, karabiber bu hastalıklara..
    10. Suriyelilerin barındığı çadır..
    11. Adana'da orman yangını! Karadan ve..
    12. Odatv'den öğretmene operasyon: Zemzem..
    13. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Canlı..
    14. Bolu'da orman yangını!
    15. Akhisar'ın rakibi gol yağdırdı!
    16. Merkel Erdoğan'ın yemeğine katılmayacak!
    17. Emekli orgeneral İhsan Uyar:..
    18. ABD'nin açıklaması sonrası dolar çakıldı
    19. Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)..
    20. ABD tehdit etti: Büyük hata olur!
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!
    Eskişehir’deki küstah bardan büyük alçaklık!