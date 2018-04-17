ABD'li isim: Putin de Trump da korkuyor! Dünya savaşını önleyen kişi...

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Ömer E. Keçeci yazdı...

Suriye’de son yaşanan gelişmeler üzerine tüm dünyada “3.Dünya Savaşı Mı Çıkıyor?” endişesi oluştu. Konu üzerine BBC’ye, 25 yıl Amerika Dışişlerinde çalışmış Dr. Nabeel Khoury enteresan açıklamalarda bulundu.

“PUTİN DE TRUMP DA CİHAN HARBİ İSTEMİYOR”

Dr. Khoury, “Putin savaş istemiyor, zira sahada neye sahip olursa olsun, S-400 sistemiyle bile, zaten Akdeniz’de bulunan NATO armadası ile toplanmakta olan kuvvete denk değil. Onun kuvvetleri bu güce eşit değil. Suriye’de savaşı kaybeder. Ayrıca (çatışmayı) nükleer silahlarla bütün bir cihan harbine dönüştürmek de istemez” dedi.

Sözlerine ilaveten, “Trump da istemiyor. Trump oldukça mütereddit. Harekete geçmeye askeri danışmanları tarafından itiliyor, onların da hepsi değil. Fakat açıkçası, Trump işin sonunun büyük bir harbe varmasını istemiyor. (Çatışmanın) yayılmasına dair korkusu var. Ayrıca Putin’den de korkusu var, o ve Putin arasındaki bu acayip ilişki henüz tam manasıyla analiz edilmiş değil” dedi.

İNGİLİZ GAZETESİ: TRUMP’IN SAVUNMA BAKANI 3. DÜNYA SAVAŞI’NI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR

Nisan’da İngiliz gazetesi Daily Express de “inanıldığına” göre Trump’ın savunma bakanı James Mattis’in, esasen Suriye’ye biri Perşembe gecesi olmak üzere iki saldırı tasarlandığını fakat Mattis’in bunu önlediğini ileri sürdü.

Haberde, bir Beyaz Saray görevlisinin ise Trump’ın ondan sınırlarını zorlamasını istediğine dair sözlerine yer verildi.

Mattis saldırı sonrası da gün içinde başka bir saldırı planlanmadığını açıkladı.