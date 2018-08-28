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Rus lider Putin dağa çıktı

Sürekli doğa ile iç içe olan ve pozlarıyla dünya medyasında sıkça yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dağlarda dolaşırken çekilmiş yeni fotoğrafları basınla paylaşıldı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:01
Rus lider Putin dağa çıktı

Sürekli doğa ile iç içe olan ve pozlarıyla dünya medyasında sıkça yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dağlarda dolaşırken çekilmiş yeni fotoğrafları servis edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez Rusya'nın dağlarını inceledi. Vladimir Putin 25 ve 26 Ağustos tarihinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya İstihbarat Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile geziye çıktı. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Türk cumhuriyetlerinden olan Tuva Özerk Cumhuriyeti'nde dağlara yapılan gezide Putin'in her anı fotoğrafçıları tarafından kaydedildi. 10 adet fotoğrafın yayınlandığı gezide Putin'in gezi uçağı ile havadan dağları izlediği, yürüyüş yaptığı, göllerde tekne ile gezintiye çıktığı, Tuva Türklerinden olan Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya İstihbarat Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte dağları ve doğayı incelediği görülüyor. Putin'in stres atmak için sık sık hayvanlarla ilgilendiği ve doğada yürüyüşler yaptığı biliniyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:01
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