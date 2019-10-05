0553 313 94 23

Putin ilk kez açıkladı: Çin'e yardım ediyoruz!

Rusya ile Çin arasındaki işbirliğini "askeri iitifak" boyutuna yükselteceği yorumlarıyla karşılanan çok önemli bir adım gündeme damgasını vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in her türlü füze saldırısına karşı kendi hava savunmasını kurmasına yardım ettiklerini duyurdu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:24
Putin ilk kez açıkladı: Çin'e yardım ediyoruz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in her türlü füze saldırısına karşı kendi hava savunmasını kurmasına yardım ettiklerini ilk kez kamuoyuna açıkladı. Bunun küresel savunma dengesinde radikal bir değişim olacağı bildiriliyor.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 16. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, "Herhalde büyük bir sırrı açıklıyor olmayacağım. Çünkü her durumda bu öğrenilecek: Şu anda Çinli partnerlerimize füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemi kurmaları için yardım ediyoruz. Bu çok ciddi bir şey. Çin'in savunmasını kökünden, temelinden değiştirip yükseltecek bir adım" dedi.

Putin dünyada böyle bir sisteme şu anda sadece ABD ve Rusya'nın sahip olduğunu, kendi katkılarıyla birlikte artık bu durumun radikal bir biçimde değiştiğini ve Çin'in de kendi füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemine kavuşmakta olduğunu söyledi. Rus lider, Çin'le askeri alanda işbirliği çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

ABD'nin ticaret savaşı, ve ABD Güney Çin Denizi'ndeki devriye faaliyetlerine değinen Putin, Çin'i kuşatma çabalarının doğası gereği imkansız olduğunu belirtti.

 Putin'in bu açıklaması, Valday toplantısında konuşulan pek çok önemli konu arasında henüz uluslararası kamuoyunda hak ettiği yankıyı bulmasa da, Rusya basın organlarında Putin'in "tarihi bir adımdan" söz ettiği vurgusu yapılıyor.

Dojd TV'ye konuşan uzmanlar, bu adımın Çin'i Rusya açısından "askeri müttefik" haline getirdiğini, Çin'in küresel anlamda ekonomik olduğu kadar askeri süper güç statüsünü sağlamlaştıracağı yorumunu yaptılar. 

Uzmanlara göre şu an Rusya ve ABD'nin, nükleer başlıklı olanlar dahil her türlü uzun menzilli füze saldırısını kısa süre içinde öğrenecek dev radar sistemleri ile bunun tamamlayıcısı olan uzay uyduları bulunuyor. Şimdi Rusya, Çin'i de bu imkandan yararlanmaya dahil ediyor.

"Çin'e önemli bir koz verildi"

Diğer yandan bunun "Rusya'nın Çin'e eşsiz bir teknolojiyi sağlaması" olduğunu ve Çin'e önemli bir koz verildiğini savunan uzmanlar da var.

RBC gazetesi, ABD'nin Çin'in askeri potansiyelini geliştirmesi konusunda kaygılı olduğuna dikkat çekti. Bu yılın Mayıs ayında ABD Savunma İstihbaratı Ajansı'nın başı Korgeneral Robert Ashley, önümüzdeki on yıl içerisinde Çin'in sahip olduğu nükleer silah kapasitesinin iki katına çıkabileceği uyarısında bulunmuştu. Ashley ayrıca Çin'in 2018 yılında balistik füze denemesi yaptığını söylemişti.

Savunma Bakanı Mark Esper de Fox kanalına verdiği bir demeç sırasında, Çin'in uzun vadede ABD için Rusya'dan daha ciddi bir tehdit olduğunu vurgulamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:24
  1. Vladimir Putin
  2. rusya
  3. çin
  4. hava savunması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dizanteri nedir? Dizanteri hastalığı nasıl bulaşır? Dizanteri belirtileri ve tedavisi
    1. Dizanteri nedir? Dizanteri hastalığı..
    2. Karnıyarık nasıl yapılır? Tencerede..
    3. Irak hükümeti göstericilerin..
    4. Sırrı Süreyya Önder’e de aynı teklifi..
    5. Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir?..
    6. EYT ile kimler emekli olacak? EYT..
    7. Kamu personel alımı ilanı Üniversite..
    8. Keşmir'de bombalı saldırı! Çok sayıda..
    9. Parmaklarda uyuşma neden olur? Parmak..
    10. Putin 'büyük sırrı' açıkladı!
    11. Yargıtay'dan emsal gelin-kaynana kararı
    12. EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak?..
    13. Gençlerin 'ayakkabı' şakası hastanede..
    14. Cezaevi firarisi damda uyurken enselendi
    15. Erdoğan'ın konuşması sonrası namlular..
    16. AK Partili İbrahim Aydemir’den..
    17. Erdoğan'ın 'anlaşıldı' paylaşımına..
    18. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı..
    19. Bağdat'ta gösterilerin etkisi devam..
    20. Fenerbahçe'den sürpriz Ozan Tufan..
    21. Rusya İdlib'e 24 gün sonra yeniden..
    22. Kırmızı ve gri kategoride aranan 2..
    23. TSSF Başkanı Şahin Özen: Bu sene bütün..
    24. Bakan Albayrak duyurdu: Fiyatlara..
    25. Liselerde 'akran kardeşliği' ile okula..
    26. Yeşil Burun Adaları kıyılarında..
    27. Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için..
    28. Enflasyonun direncini kıracak tedbir..
    29. EYT son dakika haberi! Bağkur’lular da..
    30. İsrail’e ajanlık yapan Rus enselendi
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor